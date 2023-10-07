İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğü, 1610 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
- Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
- Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
- İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
- İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığı belirtildi.
Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, verilerin saat başı güncelleneceği aktarıldı.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.