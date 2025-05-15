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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 45 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Ekip  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
İsrail'in Gazze'ye geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 45 Filistinli öldü

Ankara

Sağlık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinli yaşamını yitirdi, bir çoğunun durumu kritik olmak üzere en az 60 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

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İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

Tubas kentinde de İsrail ordusunun kuşattığı evde patlama meydana geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

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