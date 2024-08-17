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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü.

Gülşen Topçu  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

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