İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısında bulunan El-Muşaile bölgesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan El-Karara bölgesinde bir konutun hedef alındığı saldırıda ise anne, baba ve çocukları yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında da bir konut İsrail bombalarının hedefi oldu. Saldırıda anne, baba ve kız çocukları yaşamını yitirdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir cenine ulaşıldı.

Öte yandan WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devlet Kavşağı çevresine topçu ateşi açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail tanklarının bölgede ilerlediği ve Ebu Merahil Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere topçu ateşi açtığı kaydedildi.

Gazze kentinin doğu kesimlerinin de yoğun topçu ateşine maruz kaldığı, kentin kuzeyine İsrail helikopterleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 23 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 76 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 356'ya, yaralı sayısının da 174 bin 185'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.