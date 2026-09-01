İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırılarda biri kadın, ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

[1/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

[2/28] İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[3/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

[4/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[5/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[6/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[7/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[8/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[9/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[10/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[11/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[12/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[13/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[14/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[15/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[16/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[17/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[18/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. İsrail ordusuna ait hava araçları, bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar nedeniyle yerleşim yerleri ve bölgedeki araçlarda hasar meydana geldi.

[19/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[20/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[21/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[22/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[23/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[24/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[25/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Çocuğun yakınları, üzüntü yaşadı.

[26/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Çocuğun yakınları, üzüntü yaşadı.

[27/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

[28/28] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunun cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.