İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin orta kesiminde Yermuk Stadı yakınlarında bir bisikletliyi insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin orta kesimindeki Cela Caddesi'nde sivillerin toplandığı alanı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli yaralandı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

[1/31] İsrail savaş uçakları, ateşkesi yeniden ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. [2/31] Saldırı sonucu bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. [3/31] Filistinliler bölgede oluşan hasarı inceledi. [4/31] [5/31] [6/31] [7/31] [8/31] [9/31] [10/31] [11/31] [12/31] [13/31] [14/31] [15/31] [16/31] [17/31] [18/31] [19/31] [20/31] [21/31] [22/31] [23/31] [24/31] [25/31] [26/31] [27/31] [28/31] [29/31] [30/31] [31/31] × [1/31] İsrail savaş uçakları, ateşkesi yeniden ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. [2/31] Saldırı sonucu bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. [3/31] Filistinliler bölgede oluşan hasarı inceledi. [4/31] [5/31] [6/31] [7/31] [8/31] [9/31] [10/31] [11/31] [12/31] [13/31] [14/31] [15/31] [16/31] [17/31] [18/31] [19/31] [20/31] [21/31] [22/31] [23/31] [24/31] [25/31] [26/31] [27/31] [28/31] [29/31] [30/31] [31/31]

Apartman dairesi bombalandı: 13 kişi ağır yaralandı

Gazze'deki Nasr Mahallesi'nde, Selahaddin Okulu çevresindeki Bessam apartmanında bulunan bir daire hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırı nedeniyle çıkan yangın çevrede bulunanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Saldırı sonucu çoğu çocuk 13 Filistinli ağır yaralandı.​​​​​​​

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyindeki bölgelere topçu saldırısı düzenledi, Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesine yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin çadırını vurdu, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.

Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise bir çocuk hayatını kaybetmiş, 4 Filistinli yaralandı.

Son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 1'i daha önce yaralanan, 4'ü enkaz altından çıkarılan olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 34 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1214 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 977 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 341'e, yaralı sayısının da 174 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.