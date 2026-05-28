İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarından Suzan Azzam ve Eşref es-Suveyraki, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde AA'ya konuştu.

"Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu"

Gözyaşları içinde konuşan Azzam, İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin hafız olduklarını belirterek, "Çocuklardan ne istediler, onlardan ne istediler?" ifadesini kullandı.

Uykudayken İsrail saldırısına maruz kaldıklarına dikkati çeken Azzam, "Uyuyor, uyuyor, hala uyuyor. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir." dedi.

İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın birinci gününde masum sivilleri bombaladığını belirten Azzam, "Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan, çocuklardan ne istiyorlar?" diye konuştu.

İsrail ordusu, hiçbir uyarı yapmadan binayı doğrudan bombaladı

Suveyraki de İsrail ordusunun hiçbir saldırı uyarısı yapmadan binayı doğrudan bombaladığını söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Filistinli acılı vatandaş, "Binayı doğrudan bombalayarak içindeki insanların tümünü öldürdüler. Geriye bir şey bırakmadılar. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir." diye konuştu.

İsrail'in saldırısında ölenlerin masum insanlar olduğunun altını çizen Suveyraki, şunları kaydetti:

"Öldürülenler savunmasız masum insanlardı. Vallahi hiçbir grupla bir bağlantımız yoktu, hayatımız boyunca bir grupla bağlantımız olmadı. Yiyeceğimiz bir parça ekmek için mücadele ediyoruz."

Suveyraki, İsrail saldırısında ölenlerden birinin de 4 aylık hamile ablası olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia etmişti.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze’ye bayram günü düzenlediği saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden Filistinli, acısını anlattı

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda eşini ve bir kızını kaybeden, kendisiyle bir kızı da yaralanan Filistinli baba, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli gazetecilere konuşan ve başı aldığı yaradan dolayı tamamen sarılı olan Filistinli baba, sığındıkları çadırın İsrail tarafından hedef alındığını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı Filistinli, eşi ve kızının saldırıda yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bütün ailem gitti. Artık kimsem kalmadı." dedi.

Saldırıda eşini ve bir kızını kaybettiğini, bir kızının da ağır yaralı şekilde yoğun bakımda olduğunu dile getiren Filistinli adam, İsrail saldırısıyla hayatının çok zor bir hale geldiğini kaydetti.

İsrail saldırısının hayatını altüst ettiğini söyleyen Filistinli baba, yaşadığı acının "belini büktüğünü" ifade etti.

Eşinin saldırıdan önce çadırda uyumak istediğini söylediğini, kendisinin de onu orada bıraktığını anlatan Filistinli adam, severek evlendiği eşini kaybetmenin derin acısını yaşadığını belirtti.

Görüntülerde, şaşkın olduğu gözlenen bir diğer küçük kızının da babasına sarıldığı, Filistinli adamın ise yanında duran kızının eşinden kalan hatıra olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde karşılık verdiği görüldü.

Hamas: Gazze’deki ateşkes anlaşması İsrail’in ihlalleri nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Hamas'tan İsrail'in son 48 saatte düzenlediği kanlı saldırılar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun işlediği "yeni bir suç" ve Şarm eş-Şeyh’te imzalanan ateşkes anlaşmasının "açık ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail’in Gazze Şeridi genelinde sivillere yönelik saldırılarını artırdığı kaydedilen açıklamada, son 48 saatte yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda 20’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, İsrail’in Gazze’ye karşı iki yıl süren "soykırım" sürecine geri dönme niyetini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği taahhütleri ve garantör ülkelerin çabalarını dikkate almadığı ifade edildi.

Hamas, ABD yönetimi ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere "İsrail’in ihlallerini açık şekilde kınama" ve ateşkes anlaşmasının uygulanması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 922 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 786 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 819'a, yaralı sayısının da 172 bin 894'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​