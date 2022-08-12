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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49'a çıktı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda yaralanan Enes Enşasi (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Enes Canlı   | 12.08.2022
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49'a çıktı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında cumartesi Han Yunus bölgesinde yaralanan Enşasi, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Gazze'de cuma namazı sonrasındaki Enşasi'nin cenazesine yüzlerce Filistinli katıldı.

Enşasi'nin hayatını kaybetmesiyle, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 49'a yükseldi. İsrail'in üç gün boyunca devam eden saldırılarında 360'tan fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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