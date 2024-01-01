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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısının 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.

Halime Afra Aksoy, Hamdi Yılmaz  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21 bin 978'e yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Kudüs

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