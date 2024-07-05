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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldürüldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Refah'ın batısında bulunan el-Mevasi bölgesinde bir grup Filistinlinin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu 2 kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise en az 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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