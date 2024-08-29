İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti
Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Gazze/Birleşmiş Milletler
Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.
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Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dün sabah saatlerinden bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.
Sözcü Basal ayrıca saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını "şiddetle" kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İsrail'in bugün Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Guterres'in, "İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için önlemler almaya çağırmaktadır." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Genel Sekreterin, askeri operasyonların "derhal durdurulması talebi" aktarıldı.
Açıklamanın devamında, "bu tehlikeli gelişmelerin" işgal altındaki Batı Şeria'da "zaten patlamaya hazır durumu" körüklediği ve Filistin Yönetimi'ni "daha da zayıflattığı" vurgulandı.
Genel Sekreter'in ayrıca, bir İsrailli bir Bakanın son zamanlarda, Kudüs'teki kutsal mekanlarda yaptığı "tehlikeli ve kışkırtıcı eylem ve açıklamalardan da derin endişe duyduğu" kaydedildi.
Guterres'in açıklaması şu ifadelerle son buldu:
"Sonuç olarak, yalnızca işgalin sona ermesi ve iki devletli bir çözümle kurulacak anlamlı bir siyasi sürece geri dönülmesi şiddete son verecektir. BM, mevcut durumun sakinleştirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için tüm taraflarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.