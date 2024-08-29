Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,517.83
ETH/USDT
2,537.80
BTC/USDT
59,437.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskını ikinci gününde devam ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mohamed Majed, Ali Semerci, Mücahit Oktay  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze/Birleşmiş Milletler

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dün sabah saatlerinden bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Sözcü Basal ayrıca saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını "şiddetle" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İsrail'in bugün Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Guterres'in, "İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için önlemler almaya çağırmaktadır." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Genel Sekreterin, askeri operasyonların "derhal durdurulması talebi" aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "bu tehlikeli gelişmelerin" işgal altındaki Batı Şeria'da "zaten patlamaya hazır durumu" körüklediği ve Filistin Yönetimi'ni "daha da zayıflattığı" vurgulandı.

Genel Sekreter'in ayrıca, bir İsrailli bir Bakanın son zamanlarda, Kudüs'teki kutsal mekanlarda yaptığı "tehlikeli ve kışkırtıcı eylem ve açıklamalardan da derin endişe duyduğu" kaydedildi.

Guterres'in açıklaması şu ifadelerle son buldu:

"Sonuç olarak, yalnızca işgalin sona ermesi ve iki devletli bir çözümle kurulacak anlamlı bir siyasi sürece geri dönülmesi şiddete son verecektir. BM, mevcut durumun sakinleştirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için tüm taraflarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi
"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak sele neden oldu, 20 evi su bastı
Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Benzer haberler

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

UNRWA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 BM çalışanı öldürüldü

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Golan'dan muhaliflere hükümeti düşürmek için toplanma çağrısı

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Golan'dan muhaliflere hükümeti düşürmek için toplanma çağrısı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya Gıda Programı, ekipleri ateş altında kaldığı için personelinin Gazze'deki hareketini durdurdu

Dünya Gıda Programı, ekipleri ateş altında kaldığı için personelinin Gazze'deki hareketini durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet