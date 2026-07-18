İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 19 kişi artarak 73 bin 269'a yükseldi

[1/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[2/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[3/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[4/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[5/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[6/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[7/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[8/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[9/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[10/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[11/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[12/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[13/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[14/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[15/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[16/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[17/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[18/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[19/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[20/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

[21/21] İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.