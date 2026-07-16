İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 250'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 250'ye yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 250'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ile 28 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1127 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 643 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 250'ye, yaralı sayısının ise 173 bin 751'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında hâlen çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ekipman yetersizliği nedeniyle cenazelere ulaşılamadığı ifade edildi.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devle Kavşağı çevresine İsrail topçu birlikleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Sanafur Kavşağı çevresine düzenlediği hava saldırısında ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki liman bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.