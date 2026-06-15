İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nadiye Kemal Ayaş isimli kadının, evinin hemen yakınını hedef alan söz konusu İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın Vadi es-Salka bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte 3 yaşındaki Rayan Beha Ebu el-Acin hayatını kaybetti, küçük çocuğun babası ise yaralandı.

Bunun yanı sıra, İsrail askerleri Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Meşahire bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte başından vurulan 4 yaşındaki Gina Bülbül, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Filistinli küçük kızın sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda bir sağlık görevlisi ile oğlu hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombaladı.

Saldırıda Şifa Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine neredeyse her gün saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’in Nusayrat Kampı’na düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki er-Razi Okulu çevresini hedef aldı.

Okul çevresindeki bir çadırın isabet aldığı saldırıda bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail’e ait askeri araçlardan Abbas Kilani Kavşağı ve Şeyma Caddesi çevresine yoğun ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail 247 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 992 kişi öldürüldü, 3 bin 138 kişi yaralandı, 95 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymuyor.

Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 147 bin yardım tırından yalnızca 52 bin 740'ının girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre söz konusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 19 bin 600 kişiden sadece 6 bin 845'inin tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 35'ine karşılık geldiği ifade edildi.

Gazze hükümeti, bu rakamların "seyahat özgürlüğünün kısıtlanması politikasının sürdürülmesi" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 73 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 6 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 992 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 144 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 3'e, yaralı sayısının 173 bin 252'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.