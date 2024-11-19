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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu, Hosni Nedim  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Savaş uçaklarının yanı sıra İsrail topçu birlikleri de Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya'daki evlere yoğun saldırı düzenledi.

Askeri helikopterlerden ise Gazze kentinin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ndeki evlere yoğun ateş açıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki konutlara hava saldırıları düzenledi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun kampın batısına düzenlediği bombardıman sonrası bir kişinin naaşı hastaneye getirildi.

İsrail topçuları Nusayrat'ın batısını aralıklı olarak bombalarken Filistinlilerin evlerine de ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin doğusundaki bölgeleri hedef alan İsrail topçusu, Filistinlilerin evlerini vurdu.

İsrail savaş uçakları da Refah kentinin orta kesiminde yer alan konutlara hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

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