İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk, 687 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 687 kişi hayatını kaybederken, ölen İsraillilerin sayısı da 900'ü geçti. Lübnan sınırından İsrail'e bir grup şüphelinin sızdığı, bu kişilerin İsrail tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Ankara
İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.
- Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
- ABD, İsrail'e destek amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderiyor
- Gazze'den başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti tartışmalarına neden oldu
- İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler sürüyor
- Dünyanın en yoğun kenti Gazze'de milyonlar yeni bir nüfus yığılmasına zorlanıyor
İsrail'in, Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürerken, Lübnan sınırına yakın bölgelerde de çatışmalara girdiği görülüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının da 900'ü geçtiği; 157'isi ağır toplam 2 bin 616 İsraillinin yaralandığı ifade edildi.
• Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki birçok evi hedef aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 9, 2023
• 3 günden bu yana Gazze'de 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişi yaşamını yitirdi
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını gece boyunca sürdürdü https://t.co/lYQ9uDmWWW pic.twitter.com/ZsuFzqHfvO
İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı evde aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirdi
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.
Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.
Lübnan sınırındaki çatışmalarda 3 İsrail askeri yaralandı
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını, bölgeye askerlerin sevk edildiğini ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.
Ordu tarafından ilerleyen saatlerde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğü ve bölgedeki arama çalışmalarına devam edildiği doğrulandı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili ise İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.
Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise milislerin Filistin kamplarında yaşayan Hamas veya İslami Cihad üyesi olabilecekleri kaydedildi.
İsrail ise Lübnan'dan gelen sızma girişimleri ve şüphelilerin öldürülmesinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimleri gerçekleştiğini belirtti.
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde ise Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.
İsrail ordusu, sızma girişimi ve çıkan çatışmalara ilişkin açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin helikopterle gerçekleştirilen hava saldırısı ile vurulduğunu duyurdu.
Filistin İslami Cihat Hareketi saldırıyı üstlendi
Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.
"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten hareket, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığını iddia etti.
İsrail, Lübnan'ın güneyinden yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleri ile vurmaya devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin fosforlu havanlarla sınır üzerindeki Mervahin beldesi yakınlarını vurduğu kaydedildi.
Hizbullah Hareketi de ülkenin güneyindeki İsrail saldırısında 5 üyesinin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu da Lübnan sınırından sızmaya çalışan "2 silahlı unsurun vurularak öldürüldüğünü" ve Hizbullah'a ait 3 askeri noktaya da hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, başka bir unsurun Lübnan topraklarına doğru geri kaçtığı ifade edilerek, vurulan hedeflerden ikisinin gözlem noktası, diğerinin örgüt tarafından acil durumlarda kullanılan bir yer olduğu belirtildi.
Açıklamada, ordunun tüm bölgelerde her türlü senaryoya hazır olduğu aktarıldı.
Katar'ın esir takası için arabuluculuğu
İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerinin Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğü belirtildi.
AA'ya konuşan Filistinli kaynağa göre, Katar, İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapıyor.
Müzakereler kapsamında Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadının tamamının serbest bırakılmasını talep ediyor. Bu talep karşılığında serbest bırakılacak İsrailli tutukluların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze'deki tahribat devam ediyor
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastane, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.
Ayrıca İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze'de 7 cami yıkıldı.
Gazze'de er-Rimal Mahallesi'nin büyük bir bölümünü bombalayan İsrail savaş uçakları, hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip etti, mahallenin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
Saldırıda Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ne ait bir binanın hedef alınması Gazze'de geniş çapta iletişim, elektrik ve internet kesintisine yol açtı.
Saldırılarda Şifa Tıp Kompleksinin kreş bölümünde de hasar meydana geldi.
"Uyarı yapılmadan vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına" vurgu yapan Ebu Ubeyde, "insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini" ifade etti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:
"Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayımlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır."
Hamas: Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına karşı “uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazır olduklarını” belirtti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim sabahından bu yana süren Filistin-İsrail çatışmasındaki gelişmeler hakkında Katar merkezli Aljazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu..
Ebu Ubeyde, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek.” dedi.
Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır.” diye konuştu.
Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları’nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının “gülünç” olduğunu vurguladı.
Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bombardımanında sivil tesisleri bombalayarak, çocukları ve aileleri katlettiğine işaret ederek, “Düşman güçleri şu ana kadar 60 saatten fazladır savaşçılarımızla (kara savaşı yoluyla) yüzleşemedi. Mücahitlerimiz işgal ordusunun Gazze tümenini tamamen yok etti. Sahada birçok yerde savaşımız hala devam ediyor.” diye konuştu.
Filistinli direnişçilerin İsrailli güçlerden çok sayıda unsuru esir aldığına işaret eden Ebu Ubeyde, esir takası konusunda şunları söyledi:
“Bombardıman sürerken esirler konusunu müzakere etmeyeceğiz. Tehdit, baskı ve bombardımanlar bizi esirler konusunu müzakere etmeye ikna edemeyecek.”
İsrail Başbakanı Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "dünyanın en büyüklerinden" olarak nitelediği "Amerikan uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini" söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Sağcı hükümetin lideri Netanyahu, İsrail muhalefetine ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.
Kısa televizyon konuşmasında Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "hükümetinin Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını" söyleyerek, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.