İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi

[1/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[2/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[3/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[4/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[5/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[6/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[7/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[8/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[9/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[10/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[11/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[12/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[13/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[14/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[15/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[16/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[17/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[18/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[19/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[20/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[21/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[22/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.
[23/23] İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Şeyh Aclin Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara yönelik saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgede göçük meydana geldi ve çevresindeki çadırlarda hasar oluştu.