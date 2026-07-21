İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.