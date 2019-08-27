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Dünya

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

Afra Aksoy   | 27.08.2019
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu

Gazze

Gazze'de patlama

Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlama sonucu iki Filistinli polis hayatını kaybetti. Patlamanın ardından toplanan vatandaşlar, olay yerini inceledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı ) 

Gazze'nin batısında iki ayrı polis kontrol noktasında meydana gelen patlamada şehit olan polis sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda, Selame Macid en-Nedim, Vail Musa Muhammed Halife ile Ala Ziyad el-Garabili isimli polislerin şehit olduğu, 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

Bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bilgilerin ilerleyen zamanda kamuoyuyla paylaşılacağına değinilen açıklamada, bu suçu işleyenlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ile onun ajanlarının Gazze'deki güven ve istikrar haline darbe vurmaya çalıştığı ve bunun için türlü yollara başvurduğu belirtilirken güvenlik güçlerinin bu yöndeki pek çok planı başarısızlığa uğrattığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, tüm Filistin halkını ve Filistinli grupları bu eylemi gerçekleştirenleri kınamaya ve güvenlik zaafiyeti oluşturmaya çalışan kişi ve kişilere karşı tek vücut olmaya çağırdı.

İsrail yalanladı

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki hedeflere yönelik saldırı düzenlenmediğini, bu yöndeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Gazze'deki ilk patlamayla ilgili Sağlık Bakanlığı "İsrail'in düzenlediği saldırı", İçişleri Bakanlığı ise "patlama" ifadesini kullanılmıştı. Sağlık Bakanlığı, olayda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 1 kişinin ağır yaralandığını kaydetmişti.

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