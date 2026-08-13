İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında, Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil yaşamını yitirdi

[1/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

[2/26] Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[3/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[4/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[5/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[6/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[7/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[8/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[9/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[10/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[11/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[12/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[13/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[14/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[15/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

[16/26] İsrail ordusu, Gazze kentinin Reşid Caddesi’nde Gazze Polis Müdürü Cemal Ebu Kemil'in aracını hedef aldı. Saldırıda Ebu Kemil'in yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu araçta yangın çıktı.

[17/26] Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[18/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[19/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[20/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[21/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[22/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[23/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[24/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[25/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

[26/26] İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden Filistinli için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.