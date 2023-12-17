İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.
Gazze
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.