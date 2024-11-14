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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef aldığı saldırılarda biri çocuk, biri kadın 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy, Ekrem Biçeroğlu  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde Filistinli Nasr ailesine ait ev İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile Cibaliya'nın Nezle köyüne düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Cibaliya Beled beldesindeki Umri Camii yakınlarında toplanan sivillerin bombalanması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Beyt Lahiya'da Meslem ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda biri kadın biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'daki Radi caddesinde toplanan Filistinliler İHA ile hedef alındı, bir Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Hammme okulu çevresinde toplanmış sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya'da düzenlenen saldırı da büyük patlamalara neden oldu.

İnsansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yönelik saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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