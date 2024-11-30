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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 40'tan fazla Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 40'tan fazla Filistinli öldü

Gazze

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Basal, bu "korkunç katliamda" 40'tan fazla Filistinlinin öldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generaller planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generaller planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller planı", Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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