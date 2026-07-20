İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde seyir halindeki sivil bir aracı bombaladı.

Saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güneyindeki Mevasi bölgesinde bulunan British Hastanesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinin merkezindeki Gafri Kavşağı'nda daha önce bir araca düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Mahmud Salih'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarında can kaybı 73 bin 283'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı ile 22 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1158 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 756 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 283'e, yaralı sayısının ise 173 bin 864'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İlaç ve tıbbi teçhizat yetersizliği nedeniyle hastalar yaşamını yitiriyor

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgedeki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "İlaç ve tıbbi teçhizattaki ciddi yetersizlik, Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yol açıyor, bu malzemelerin kısıtlı miktarda tedariki nedeniyle düzenli olarak ölüm vakaları kaydediliyor." ifadesini kullandı.

"Böbrek diyaliz tedavisinde kullanılan malzemeler ve kanser ilaçlarının neredeyse tamamen tükenmiş durumda olduğunu" aktaran Burş, hastalığı araştırma aşamasında kullanılan teçhizatın kısıtlı olmasının da teşhis süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Burş, radyolojik görüntüleme ve manyetik rezonans işlemlerinde kullanılan ilaç ve cihazlarda da ciddi yetersizlik yaşandığını kaydetti.

İsrail'in gerekli ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini engellediğine işaret eden Burş, "hastaların tedavi edilmesine değil, ölüme terk edilmesine yol açan koşullar oluşturuluyor" dedi.

İsrail yönetiminin de bunu istediğini vurgulayan Burş, çocukların açlık ve ilaç yetersizliği nedeniyle sessizce hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail'in tıbbi sevk belgesini haiz, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin hastadan yalnızca 25'inin çıkışına izin verdiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinin büyük bölümü hizmet dışı kalırken, abluka nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve temel sağlık ekipmanlarının bölgeye girişinin büyük ölçüde engellenmesi, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Suçiçeğine yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen suçiçeği vakalarının yaklaşık 10 bine ulaştığını ve bunun bölgede şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri olduğunu kaydetti.

Vakaların ilerleyen dönemde daha da artmasının beklendiğini ifade eden Ferra, suçiçeğine yakalanan 2 yaşındaki bir çocuğun hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ferra, Gazze Şeridi'ne suçiçeği aşısının ulaştırılamaması ve çocukların sağlık koşullarındaki kötüleşmenin, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurma riskini artırdığına dikkati çekti.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişinin sığındığı barınma merkezlerindeki aşırı yoğunluk, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile sağlık hizmetlerindeki ciddi aksaklıkların bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Ferra, sağlık sisteminin salgınlarla mücadelede büyük güçlük yaşadığını ifade etti.

Gazze'de çocuklar arasındaki yetersiz beslenme vakalarının da endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Ferra, sağlık göstergelerinin hızla kötüleştiğini söyledi.

Hamile kadınlarda anemi ve düşük vakaları artıyor

Hamile kadınlarda kansızlık (anemi) oranının yüzde 50 ila 55'e yükseldiğini aktaran Ferra, düşük vakalarının da yaklaşık yüzde 47'ye ulaştığını belirterek, bunun Gazze'deki insani ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ile devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ne ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve insani yardım girişinin büyük ölçüde engellenmesi, sağlık sistemini çökme noktasına getirirken, hastaneler temel hizmetleri dahi vermekte zorlanıyor.

Sağlık yetkilileri, özellikle çocuklar, kronik hastalar ve hamile kadınların yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.