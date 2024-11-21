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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Hosni Nedim, Zeynep Tüfekçi Gülay, Laith Al-jnaidi  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü

Gazze/Amman

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.

El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AB'den "Gazze'deki mağdurların çoğunu çocuklar oluşturuyor" açıklaması

Ürdün Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e uluslararası siyasetteki rolü nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.

Üniversitedeki törende konuşan Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "bunu çocuklara ve onların geleceklerine açılmış bir savaş" olarak nitelendirdi.

"Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." ifadesini kullanan Borrell, uluslararası insan haklarının apaçık ihlal edilerek her gün onlarca çocuğun öldürüldüğünü hatırlattı.

Borrell, barışın sağlanması için yasa dışı işgallere, katliamlara ve masum insanlara uygulanan açlık politikasına son verilmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmanın da son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Josep Borrell ayrıca giderek kutuplaşan dünyada ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi ve anlayış köprülerinin kurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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