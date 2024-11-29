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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 4 kişi öldü

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.

İlk belirlemelere göre saldırıda 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezi ve doğusunda çok sayıda ev ve yerleşim yerlerini patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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