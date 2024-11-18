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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacı çadırını bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

Saldırıda, İsrail ordusunun "insani güvenli bölge" olarak sınıflandırdığını iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bir çadır hedef alındı.

Mustafa M. M. Haboush, Ömer Erdem  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacı çadırını bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

Gazze

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneybatısındaki Mevasi bölgesinde bir sığınmacı çadırına düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Han Yunus'un batısında, kıyı şeridinde yer alan Mevasi bölgesindeki bir çadırı hedef aldığını ve saldırının söz konusu çadırın yanı sıra çevredeki diğer çadırlarda da yangına neden olduğunu aktardı.

Filistinli sağlık kaynakları ise AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin ise yaralandığını kaydetti.

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