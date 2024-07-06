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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını hedef aldı.

Meğazi ile Nusayrat'ta bir ev ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir depoya düzenlenen saldırıda 9, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

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