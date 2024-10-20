İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze/Ramallah
Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.
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Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.
Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.
Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı
Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.
Çatışmalarda ölü veya yaralı olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.