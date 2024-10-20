Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,644.20
BTC/USDT
68,207.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Mohammed Abudoun, Ekrem Biçeroğlu, Awad Rjoob  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

Gazze/Ramallah

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.

Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı

Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.

Çatışmalarda ölü veya yaralı olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde yaklaşan "Keşmir Kara Günü" için etkinlik düzenlendi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

Fas'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Cenevre'de binlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 448'e yükseldi

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 448'e yükseldi

BM Özel Raportörü, İsrail'in basını susturarak suçlarının belgelenmesini engellediğini söyledi

BM Özel Raportörü, İsrail'in basını susturarak suçlarının belgelenmesini engellediğini söyledi
Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı

Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet