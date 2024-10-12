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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli öldü

Gazze

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki Es-Sikke Caddesi'nde bir grup Filistinliye ateş açtığını ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaraladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda toplu halde bulunan Filistinlileri bombalaması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık görevlileri de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin Refah kentinden Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında da İsrail'in saldırısı sonucu ölen bir Filistinlinin naaşının şehirdeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getirdi.

Nasır Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi de İsrail'in şehrin doğu bölgelerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını ifade etti.

Sağlık görevlileri de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Zuhur Mahallesinde İsrail keşif uçağı tarafından hedef alınarak öldürülen iki Filistinlinin cenazesinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Filistin: ABD, İsrail'i desteklemeyi bırakmalı ve onu savaşı durdurmaya zorlamalı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine üst üste yedi gündür düzenlediği ağır saldırılara ilişkin, ABD yönetimine "Tel Aviv'i saldırganlığını durdurmaya zorlaması ve onu desteklemeyi bırakması" talebinde bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Radine, "ABD yönetiminin yapması gereken, stratejik müttefiki işgalci İsrail'i Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurmaya, uluslararası meşruiyete uygun kararlara ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uymaya zorlamak." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yerlerinden ayrılmamaları çağrısı 

Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki insanlara barındıkları "bölgeyi terk etmeleri talimatı" sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, kentin kuzeyindeki Filistinlilere İsrail'in "bulunduğunuz bölgeyi terk edin" şeklindeki tehditlerini reddetmeleri çağrısında bulundu.

Gazzelilerin evlerini boşaltma kararının İsrail'in askeri saldırılarını genişletme hedefi taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Tüm halkımızı daha kararlı olmaya ve özellikle işgalin bu sabah tehdit ettiği Şeyh Rıdvan Mahallesindeki Saftavi ve Ebu İskender bölgelerinde evlerini terk etmeme çağırısı yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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