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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin batısında bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İsrail'in Gazze'nin batısında bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı 5 yaralının El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 796 Filistinli hayatını kaybetti.

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