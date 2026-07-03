İsrail'in Gazze'deki soykırımının en ağır bedelini ödeyen çocuklar 1000 gündür hayatta kalma savaşı veriyor

Gazze'de bombaların, patlamaların, saldırıların getirdiği dehşetle olağan bir hayatı özleyen çocukların, hayatı yeni tanıyan zihinlerine dehşet görüntüleri kazındı; minik yüreklerine büyük acılar ekildi.

Evlerin, hastanelerin yıkıldığı, hayatın yerle bir olduğu Gazze'de çocuklar için olağan olması gereken hayatken, her gün gerçekleşen ölümler olağanlaştı.

Annesinin kucağında, kapısının önünde, okul yolunda, sahil kenarında, parkta her yerde ölümün pençesine düşen çocukların yaşama hakkı ellerinden alındı.

Bir yaş altı 1022 bebek hayata veda etti

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in soykırıma başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana 21 bin 500 çocuk hayatını kaybetti.

Bunlardan 1022'sini ömürleri 1 yılı geçmeyen bebekler oluştururken, 520'si soykırımın başladığı tarihten sonra doğanlar oldu.

Saldırılarda 10 bin 500 çocuk yaralandı, binden fazla çocuk uzuvlarını kaybetti.

2025 yılı sonu verilerine göre ölen 73 bin kişiden yüzde 30'unu, yaralanan 170 bin kişiden yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu.

Bunun yanı sıra yaklaşık 4 bin çocuğun Gazze'de sağlık sektöründeki kriz nedeniyle yaşamı tehlike altına girdi.

Gazze'de yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü, 400 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Elder, "Sözde bir ateşkesin ortasındayız ancak gördüğümüz şey, ateşkesin acımasız ve ölümcül bir yanılsaması. Her gün ortalama bir çocuk ölüyor. Cumartesi günü 2 kız kardeş öldürüldü. Geçen hafta 4 pervaneli insansız hava araç ve bombalarla daha fazla çocuk vuruldu. Bu sözde ateşkesin başlamasının üzerinden 260'tan fazla kız ve erkek çocuğu öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve bebekler açlık nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail, ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda insanları öldürmek için sadece bombalarla yetinmedi.

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası sonucu oluşan yetersiz beslenme vakaları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 157 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) dayanarak yayımladığı raporda, Şubat 2026'da 6 ila 59 ay arası 3 bin 700'den fazla çocuğun yetersiz beslenme tedavi programlarına alındığı belirtildi.

Bunların arasında 600'den fazla çocuğun, acil tıbbi ve beslenme tedavisi gerektiren şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu kaydedildi.

Bebekler ölümün pençesine atıldı

Bebekleri dahi hedef almaktan geri durmayan İsrail ordusu, bombaların, saldırıların yanı sıra aç bırakma ve ölüme terk etme yoluyla da soykırımını sürdürdü.

İsrail ordusu, 10 Kasım 2023'te, Gazze kentinin batısındaki Nasır Çocuk Hastanesi'ni kuşattı ve sağlık personelini hastaneleri terk etmeye zorladı.

Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda ve küvözdeki bebeklerin çıkarılmasına müsaade etmeyen İsrail askerleri, bebekleri çıkarmak isteyen sağlık personeline engel oldu.

İsrail askerleri, sağlık personelini zorla tahliye ettiği hastanede geride kalan bebekleri göz göre göre ölüme terk etti.

İsrail ordusunun hastaneden çekilmesinin ardından hastanenin prematüre bebek bölümünde yaşanan dehşetin şoke edici görüntüleri ortaya çıktı; 5 bebeğin hastane yataklarında öldüğü doğrulandı.

58 bin çocuk ailesiz kaldı

Hayatları yerle bir olan çocukların minik kaplerini can korkusunun yanında ailesini, sevdiklerini kaybetme korkusu da sardı. Binlerce çocuk, küçük yaşta sevdiklerine veda etmek zorunda kaldı.

UNICEF verilerine göre Gazze'de 58 binden fazla çocuk bir ebeveynini ya da her ikisini birden kaybetti.

58 binden fazla çocuk, aile sıcaklığından, anne şefkatinden ya da baba sevgisinden mahrum kaldı. Her iki ebeveynini de kaybeden çocuklar, acımasız dünyada ailesiz, savunmasız kaldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son verilere göre toplam can kaybının 73 bin 74'e, yaralı sayısının 173 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.