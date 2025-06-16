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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Hamdi Yıldız  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Gazze açıklarında İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 2 balıkçı yaşamını yitirdi, bir balıkçı kayboldu.

Güneydeki Refah kentinin batısında yer alan el-Alam bölgesinde yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun ve Şucaiyye mahalleleri ile Han Yunus’taki Nasır Hastanesi çevresinde, İsrail ordusu tarafından açılan ateş ve topçu atışları sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki en uç noktada yer alan Beyt Lahiya kentinin batısında, yardım almak için bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 10 kişi daha yaralandı. Aynı bölgenin kuzeybatısı da yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 362 kişi öldü, 128 bin 741 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 274'e, yaralıların sayısı da 2 bin 532'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

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