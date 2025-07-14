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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'de yürüttüğü soykırım devam ederken, çeşitli bölgelerde düzenlediği son saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Hamdi Yıldız  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Bölgedeki sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda; sığınmacı çadırları, sivillerin toplandığı alanlar, gıda yardımı yapılan noktalarda bekleyenlerin yanı sıra su dağıtım aracı hedef alındı.

Saldırıların yoğunlaştığı Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesindeki bombardımanda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde ise sivillerin bir araya geldiği noktaya yönelik saldırı da 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

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Yardım bekleyenler hedef alındı

Güneydeki Refah kentinin batısındaki Şakûş bölgesinde ise gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda su dağıtımı yapan bir araç da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, sığınmacıların barındığı bir çadır İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ni bombalayan İsrail ordusu, 3 Filistinliyi öldürdü.

Yine kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin Şeyh Beşir bölgesi yakınlarındaki bir başka saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de yıkıma ara vermeden devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

Gazze kent merkezindeki Şeva ve Hasri yüksek katlı apartmanlarının üst katları da İsrail topçuları tarafından hedef alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Doğudaki bölgelere sivil savunma artık ulaşamıyor

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü basına yaptığı açıklamada, İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle kentin doğusundaki bölgelere ulaşamadıklarını ve bu bölgelerde çok sayıda ölü, yaralı ve mahsur kalan kişi bulunduğuna dair bilgilerin olduğunu kaydetti.

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