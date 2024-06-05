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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırıları bölgeyi "yaşama uygun olmayan bir ortama" dönüştürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İsrail'in Gazze'deki saldırıları bölgeyi "yaşama uygun olmayan bir ortama" dönüştürdü

Ramallah

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ortak rapor yayımlandı.

Rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirirken" altyapı kapsamlı bir şekilde tahrip edildi. Yakıt kıtlığı, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

Günde yaklaşık 130 bin metreküp olduğu tahmin edilen atık suyun, arıtılmadan ya denize ya da Gazze Vadisi'ne boşaltılırken, atık suların büyük bir kısmının cadde ve yollara sızıyor.

Gazze'deki yolların ve atık toplama ve gömmede kullanılan 100'den fazla iş makinesi ve aracın tahrip edilmesi sonucu her gün büyük miktarda katı atık da birikiyor.

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