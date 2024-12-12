İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralananların sayısı 40'a çıktı. Ölü ve yaralıların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.
Gazze
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef aldı.
Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.
İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü, İsrail'in tıbbı konvoyun kuzeye girişini engellediğini duyurdu
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye destek amaçlı yakıt ve tıbbi malzeme yüklü BM'ye ait bir konvoyun girişini engellediğini duyurdu.
Ebu Safiyye, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan konvoyun İsrail ordusu tarafından girişini engelleyerek Gazze Şeridi'nin güneyine geri gönderdiğine ilişkin kendilerine bilgi verdiğini kaydetti.
Hastaneye gelen yaralıların müdahalesi için gerekli tıbbi malzeme ve cerrahi uzmanlık sıkıntısı olduğunu vurgulayan Ebu Safiyye, akaryakıt kıtlığı ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ebu Safiyye, her gün bombardıman, tehdit ve korkutma altında çalıştıklarını, şarapnel parçalarının hastanenin farklı bölümlerine saçıldığını söyledi.
"İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nden ne istiyor?" diye soran Ebu Safiyye, hastane olarak yaralı ve hastalara insani müdahalede bulunduklarını anımsattı.
İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesi'nin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.
DSÖ, Gazze'de 96 hastanın bulunduğu Kemal Advan Hastanesine saldırıların sürdüğünü bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesindeki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
DSÖ'nün, Kemal Advan Hastanesindeki vahim koşullara rağmen son 4 günde 3 kez hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırmak, kritik hastaları Şifa Hastanesine nakletmek ve uluslararası bir acil tıbbi ekip konuşlandırmak için İsrail tarafından erişim izninin reddedildiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Şu anda hastanede 96 hasta bulunuyor ve sağlık personelinin acilen desteğe ihtiyacı var. Saldırılar devam ediyor. Bugün bir hemşire hastaneye giderken saldırıda öldürüldü." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, hastaneye yönelik insani yardım misyonlarının acilen kolaylaştırılması ve saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesinin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.