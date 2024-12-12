İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda 21 Filistinli hayatını kaybetti
Ölü ve yaralıların çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.
Gazze
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.
Saldırılarda, ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü, İsrail'in tıbbı konvoyun kuzeye girişini engellediğini duyurdu
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye destek amaçlı yakıt ve tıbbi malzeme yüklü BM'ye ait bir konvoyun girişini engellediğini duyurdu.
Ebu Safiyye, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan konvoyun İsrail ordusu tarafından girişini engelleyerek Gazze Şeridi'nin güneyine geri gönderdiğine ilişkin kendilerine bilgi verdiğini kaydetti.
Hastaneye gelen yaralıların müdahalesi için gerekli tıbbi malzeme ve cerrahi uzmanlık sıkıntısı olduğunu vurgulayan Ebu Safiyye, akaryakıt kıtlığı ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ebu Safiyye, her gün bombardıman, tehdit ve korkutma altında çalıştıklarını, şarapnel parçalarının hastanenin farklı bölümlerine saçıldığını söyledi.
"İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nden ne istiyor?" diye soran Ebu Safiyye, hastane olarak yaralı ve hastalara insani müdahalede bulunduklarını anımsattı.
İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesi'nin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.