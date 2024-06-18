İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul
Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.
İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.