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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Erdem  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

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