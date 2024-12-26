İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda 5 sağlık personeli öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık ve teknik personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5 tıbbi ve teknik personelin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Ebu Safiyye, saldırıda ölenlerden birinin çocuk doktoru, ikisinin sağlık görevlisi, birinin bakım teknisyeni ve birinin de laboratuvar teknisyeni olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.