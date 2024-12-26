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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda 5 sağlık personeli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık ve teknik personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ali Semerci  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda 5 sağlık personeli öldü

İstanbul

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5 tıbbi ve teknik personelin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ebu Safiyye, saldırıda ölenlerden birinin çocuk doktoru, ikisinin sağlık görevlisi, birinin bakım teknisyeni ve birinin de laboratuvar teknisyeni olduğunu dile getirdi.

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