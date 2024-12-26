İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
İsrail uçaklarının Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 50’ye yükseldi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.
İsrail'in devam eden hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı ifade edildi.
Açıklamada, uluslararası topluma Gazze'deki sivil halkı İsrail saldırılarına karşı koruma çağrısı yapıldı.
Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresinde "bomba yüklü robotlarla" saldırılar yapıyor
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bomba yüklü robotları hastanenin yanı başında patlattığı dün gecenin kendileri için en kötü saatler olduğunu belirtti.
Dün gece kullanılan patlayıcıların öncekilere göre daha büyük olduğu için şiddetli patlamalara yol açtığının altını çizen Ebu Safiyye, şunları kaydetti:
"Bomba yüklü robotların patlatılmasıyla binaya şarapneller isabet etti. Hatta hastaların kaldığı odalardan birine isabet etti ve bir hemşirenin yaralanmasına sebep oldu. Hasan et-Tabus isimli hemşire kafasından ağır yaralandı."
Hastanede ağır yaralılara müdahale için gerekli malzemelerin olmadığına dikkat çeken Ebu Safiyye, yaralıları başka hastanelere nakletmek istediklerini ve bomba yüklü robotlu saldırıda yaralanan hemşirenin de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledilmesini umduklarını ifade etti.
Kemal Advan Hastanesi'nin hala İsrail'in insansız hava araçları (İHA) saldırıları tehdidi altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, İHA'dan atılan patlayıcıların da hastanedeki bir personelin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.
İsrail'in son bombayı sabah saat 04:30 civarlarında attığını ve hastanede büyük hasara yol açtığını belirten Ebu Safiyye, hastanenin kapı ve pencerelerinde hasar oluştuğunu ve yoğum bakım odalarının kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.
Devam eden saldırılar sebebiyle yaralılara hizmet vermek için diğer bölgelerden yardım istediklerini aktaran Ebu Safiyye, "Hastanede halihazırda 75 yaralı ile refakatçıları var." ifadelerini kullandı.
Ebu Safiyye, 180 sağlık personeliyle birlikte şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde yaklaşık 350 kişinin olduğu bilgisini paylaştı.
Hastanede hem tıbbi malzeme hem de gıda maddelerinin oldukça sınırlı olduğunu ve yeni sağlık heyetlerinin bölgeye ulaşamadığını belirten Ebu Safiyye, soykırım savaşının sürdüğü Gazze'deki sağlık sistemine uluslararası koruma talep etti.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.