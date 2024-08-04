İsrail'in Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal, İsrail'in, Nasr Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Filistinli yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.
"Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk olduğunu" kaydeden Basal, İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini; Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.
Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.
Sağlık kaynaklarının daha önce yaptığı açıklamada, saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.