İsrail'in, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait İHA, Gazze Limanı yakınlarında yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 46 yaşındaki İmran Yunus Ebu Cerad'ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesini hedef alan İsrail saldırısında ise 30 yaşındaki Muhammed İmad Ebu Tuayme'nin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Refah kentinin kuzeybatısında bulunan Muaviye Camisi çevresine düzenlediği saldırıda ise 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.