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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan bir okulu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bombardıman nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulunu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı.

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