İsrail'in Gazze'de vurduğu evin enkazından bir bebek saatler sonra sağ çıkarıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yerle bir ettiği evin enkazından saatler sonra bir bebek sağ olarak çıkarıldı.
Gazze
İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir ev tamamen yıkıldı.
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Saldırı sonrası sivil savunma ekipleri, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Ekipler, saatler sonra enkaz altından bir bebeği sağ olarak çıkarmayı başardı.
İsrail ordusunun hedef alarak yıktığı bir evin yıkıntıları altında kalan Gazzeli bebek, Filistin sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından yara almadan kurtarıldı pic.twitter.com/p4Iq860Dzj— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 12, 2024
Filistinli bebeğin kurtarılması büyük sevinç yaşatırken ekipler ve çevredeki Filistinliler bu durumu tekbir getirerek kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.