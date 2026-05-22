İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Şakus bölgesinde bir çobanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Rafet Adil Berike (42) isimli çoban bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un doğu bölgelerini de yoğun top atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 Filistinli öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 775, yaralı sayısı da 172 bin 750 olarak açıklanmıştı.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişini kısıtlamayı sürdürüyor

Ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'ne haftada 4 bin 400 tır girmesi gerekirken İsrail, son bir haftada yalnızca 1287 tırın girişine izin verdi.

Gazze'de Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yayımlanan raporda, 15-21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne tırların ve yayaların girişine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın Gazze Şeridi'ne girmesi gerekirken bölgeye son bir haftada yalnızca 1287 tır ulaşabildi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, girmesi gereken tırların yalnızca yüzde 30'una izin verdi.

Tırların 693'ünün insani yardım, 559'unun ticari ürün, 35'inin akaryakıt taşıdığı ifade edilen raporda, İsrail'in tırların girişine yönelik kısıtlamalarının Gazze Şeridi'ndeki krizi derinleştirdiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan yolcu geçişine de kısıtlama

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama çift yönlü 1400 yolcu geçişine izin verilmesi gerektiği hatırlatılan raporda, son bir haftada 249'u giden, 154'ü gelen olmak üzere yalnızca 403 yayanın geçişinin sağlandığı belirtildi.

İsrail'in bu konudaki ihlallerini de sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, geçişlerin yalnızca yüzde 28'ine izin verildiği aktarıldı.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gerekiyordu ancak geçişleri kısıtlayan İsrail yönetimi bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.

DSÖ, Gazze'de ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın birçok krizle karşı karşıya olduğuna işaret eden Weerdt, bu süreçte Filistin'den gelen haberlerin ne kadar yıkıcı olursa olsun giderek daha az dikkatİ çektiğini ancak buradaki basın mensuplarının Filistin'e dair haberleri kamuoyuna ulaştırmada büyük rol oynadığını söyledi.

Weerdt, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum vahim olmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında ikinci ziyaretim için Gazze'deydim ve ilk seferki kadar şok oldum ve üzüldüm. Ekim 2025'teki ateşkese rağmen şiddet durmadı. Ateşkesin başlamasından bu yana en az 880 kişi öldü ve 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı." dedi.

Bu yıl Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 22 saldırıyı belgelediklerini aktaran Weerdt, Gazze'deki hastanelerin sadece yüzde 53'ünün kısmen işlevsel durumda olduğunu vurguladı.

Weerdt, Gazze'deki sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için ihtiyaç duydukları sağlık malzemelerine erişmeyi hak ettiğine değindi.

Temel sağlık malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamaların sağlık tesislerinin işleyişini engellediğini söyleyen Weerdt, "Küresel olarak kabul görmüş temel ilaçlara ve malzemelere yönelik bürokratik süreçler ve erişim kısıtlamaları kaldırılmalı." diye konuştu.

"12 bin hastanın tahliyesinde destek verdik"

AA muhabirinin, "Gazze'deki tıbbi tahliyelerle ilgili durumu sormak istiyorum. Ateşkesten bu yana kaç hasta tahliye edildi ve tahliyeler için hangi sınır kapılarını kullanıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Weerdt, tıbbi tahliyelerin çok karmaşık ve son derece tehlikeli bir süreç olmaya devam ettiğini belirtti.

Weerdt, "Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığına yaklaşık 12 bin hastanın tahliyesinde destek verdik ve 30'dan fazla ülke, birçok Avrupa ülkesi ve dünyanın dört bir yanından ülkeler bu hastaları kabul edebildi." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın şubatta yeniden açıldığını söyleyen Weerdt, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nı da haftada bir kez kullanabildiklerini, buradan hastaların karmaşık bir yolculuk sonucunda Ürdün'e ulaşabildiğini kaydetti.

Weerdt, "Çok özel durumlar için tıbbi tahliyeleri savunmaya devam ediyoruz ancak aynı zamanda Gazze'de özel bakıma ihtiyaç duyan binlerce kişinin Gazze'de tedavi edilebilmesini de sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin doğusuna düzenlediği saldırıda Filistinli Luey Basal (27) hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ayrıca, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Refah kentinin batısını hedef alması sonucu Filistinli Rafet Adil Berike'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu saldırı nedeniyle yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri, Gazze'de işgal ettiği Sarı Hat'tın batısına geçerek bazı evleri yıktı

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki bölgede Sarı Hat'tın batısına geçerek bazı evleri yıktı.

İsrail, ateşkes kapsamında çekildiği ve Gazze'nin yüzde 50'sinden daha büyük bir alana tekabül eden Sarı Hat'tı genişletmeye devam ediyor.

Ordu, sürekli olarak Gazze'nin doğusunda sarı beton bloklarla çizilen hattın batısına geçiyor ve ateşkese rağmen buralardaki evleri yıkıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu bugün tank, buldozer ve ekskavatörlerle Deyr el-Belah'ın doğusundaki Selka Vadisi içlerine doğru 100 metre girdi ve Said ailesine ait 3 evi yıktı. Yıkım sırasında etrafa yoğun bir şekilde ateş açıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru'nda da İsrail ordusuna ait araçlar batıya doğru onlarca metre ilerledi.

İsrailliler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek 2 muhafızı darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği ve Mescid-i Aksa muhafızlarından 2'sini darbettiği bildirildi.

Filistin’e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi inancına göre kurban olarak sunmak üzere ekmek taşıyan" 9 İsraillinin Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdıktan sonra zorla Aksa'ya girdiği belirtildi.

Açıklamada, İsraillilerin Kubbetü's Sahra avlusuna kadar ulaştığı ifade edilerek, olayın "1967’de Kudüs’ün işgalinden bu yana bir ilk ve tehlikeli bir emsal" olduğu vurgulandı.

Baskının, Yahudilerin "Şavuot Bayramı" dolayısıyla aşırılık yanlısı "Tapınak gruplarının" yoğun kışkırtmaları eşliğinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bunun Mescid-i Aksa içinde yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada da gaspçı İsraillilerin Bab el-Gavanime Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girdikleri, Aksa muhafızlarından 2'sine saldırdıktan sonra Kubbetü's Sahra avlusuna "kurban olarak sunulan ekmek taşıyarak" ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, yaşananlar tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa'da dini ritüeller dayatma girişimi olarak değerlendirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırarak kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef aldığını vurguluyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düğünü basarak Filistinli damadı gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilerin düğününü basarak damadı gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Cenin kentinin kuzeyinde yer alan Bartaa beldesinde Filistinlilerin düğün salonuna baskın yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun baskın yaptığı düğünde, Filistinli damat Yezin Muhammed Kubha'yı gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin düğün salonuna baskın yaparak damadı gözaltına aldığına ilişkin görüntüler, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.