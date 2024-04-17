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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi, Enes Canlı  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 kişi öldü

Gazze/Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okulunu hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi, diğer bazı vatandaşlar yaralandı.

Görgü tanıkları da eş-Şati Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin sığındığı okulda, İsrail saldırısıyla büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail ordusunun Gazze çevresindeki askeri hareketliliği devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları altı aydan uzun süredir aralıksız devam ediyor. AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketliliğini görüntüledi.

İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi, Gazze Şeridi'nin orta bölümünden çıktı. Gazze Şeridi çevresinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı görüldü.

Gazze Şeridi'nden aralıklarla güçlü patlama sesleri gelmeye devam etti. İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'ne havan atışlarına devam ettiği dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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