İsrail'in Gazze'de sivillerin bulunduğu noktaya düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Jules Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin cenazesi, bölgedeki Avde Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 997 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 152 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 8'e, yaralı sayısının da 173 bin 260'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'den 35 hasta, İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, bölgedeki hastalara yurt dışında tedavi fırsatı sağlamak adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen tahliye operasyonları öncesi hastaların Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin koordinasyon ve gözetim sağladığı hastalara, ilk sağlık hizmetini de sunduğu belirtilerek sınır geçiş noktasına güvenli ve düzenli şekilde ulaşmalarının sağlandığı ifade edildi.

Tahliye kapsamında 35'i hasta ve 62'si refakatçi toplam 97 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı bildirildi.

17 binden fazla hasta ve yaralı tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze’de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını bildirmişti.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.