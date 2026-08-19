İsrail'in Gazze'de polis noktasına düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun bölgede düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 15 kişi yaralandı.

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Gazze'nin orta ve kuzey kesimine yönelik saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Beyt Lahya kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail'in bir kafeye düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye salı akşamı düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Şifa Hastanesindeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, dünkü saldırının ardından hastaneye getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Böylece İsrail ordusunun Gazze'deki limanda balıkçı kahvehanesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı, biri çocuk, 7 kişiye çıktı.

Saldırıda yaralanan 13 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İsrail ordusu salı akşamı Gazze kentindeki bir kafeyi İHA'yla hedef almıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail kaos çıkarmak için polisi hedef alıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in polis merkezine düzenlediği saldırının, "polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve Gazze Şeridi'nde kaos çıkarma" girişimlerinin parçası olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı "vahşi katliam" şeklinde nitelendirilerek kınandı.

İsrail'in saldırısının, sivil polis teşkilatının liderleri ve memurlarına yönelik devam eden suikastların ve İsrail'in işlediği suçlar zincirinin parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve kaos çıkarma çabaları" kapsamında düzenlendiği vurgulandı.

Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalıyor

Hamas’tan yapılan açıklamada ise Gazze kentindeki polis merkezine düzenlenen saldırıda 9 Filistinlinin öldüğü, bunların çoğunun polis memuru ve personel olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının "yeni bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, Netanyahu hükümetinin yükümlülüklerinden kaçmayı sürdürdüğü, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ve tüm aşamalarının tamamlanmasına engel olmakta ısrar ettiği kaydedildi.

Hamas, İsrail ordusunun saldırıda Hamas liderlerinin hedef alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu iddiaların Gazze’deki sivil polis ve silahsız sivillerin hedef alınmasını gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını vurguladı.

Saldırının, arabulucular ve anlaşmanın garantörleriyle gerçekleştirilen son görüşme ve temasların yanı sıra ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun, İsrail hükümetinin söz konusu çabaları kasıtlı olarak baltaladığını gösterdiği belirtildi.

Hamas, İsrail'in tırmandırdığı gerilimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırımın yeniden başlatılmasına" tehlikeli biçimde zemin hazırladığını ifade ederek bunun yerine varılan anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sivil polis ile kamu düzeni ve güvenliğini sağlayan kurumların hedef alınmasının, Gazze'de kaos ve güvenlik boşluğu yaratmayı, yaşam ve istikrarı sekteye uğratmayı ve İsrail yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planlarına zemin hazırlamayı amaçladığı savunuldu.

Hamas, başta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi olmak üzere ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerine saldırıya karşı "açık ve kararlı bir tutum" alma çağrısında bulundu.

[1/15] İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişinin cenazesi yıkılan binaların enkazı altında kaldı. [2/15] Filistin Sivil Savunma ekipleri ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) ortak koordinasyonuyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında Sevafiri ailesine ait evin enkazından aylar sonra 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15] × [1/15] İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişinin cenazesi yıkılan binaların enkazı altında kaldı. [2/15] Filistin Sivil Savunma ekipleri ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) ortak koordinasyonuyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında Sevafiri ailesine ait evin enkazından aylar sonra 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. [3/15] [4/15] [5/15] [6/15] [7/15] [8/15] [9/15] [10/15] [11/15] [12/15] [13/15] [14/15] [15/15]

Ateşkesten bu yana 1273 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1273 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 223 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cenazesinin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 407, yaralı sayısının 174 bin 335 olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.