İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında 6'sı çocuk en az 24 Filistinli öldü
İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze/İstanbul
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.
Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevrede yaklaşık 50 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.
Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde ambulansa ateş açtı
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor
Bakanlık, söz konusu görüntünün, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti.
Askerlerin yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti.
İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda da en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının "felaket" seviyeye ulaştığı kaydediliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan Ahmed Şevki Okulu'nun çevresine saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya kentine saldırıda ise bir Filistinli kız çocuğu öldü.
Gazze kenti ile Nusayrat, Bureyc ve Megazi Mülteci Kampı, Han Yunus kenti ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine topçu atışları gerçekleştirildi ve ateş açıldı.
Refah kentinin batısında savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu Refah'ta çok sayıda eve havadan ve karadan saldırdı. Bombardımanda çok sayıda yaralanan oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.