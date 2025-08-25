İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu yine yerinden edilenlerin çadırlarını, evleri ve sivillerin toplandığı alanları bombaladı, insani yardım alabilmek için bekleyen insanlara ateş açtı.
Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame Hastanesi yakınlarında meskun bir evi hedef alan İsrail saldırısında bir baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kent merkezinin kuzeyinde bir fırının yakınındaki evler topçu atışıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin kuzeyindeki Zerka bölgesinde, güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde ve Cibaliya en-Nezle'de bulunan binalara bubi tuzaklı robotlarla şiddetli saldırılar düzenledi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen gruba düzenlenen topçu saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Selahaddin Caddesi üzerindeki bir yardım dağıtım noktası yakınına açılan ateşte de 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Matar Camii yakınındaki saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.
İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti
IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.